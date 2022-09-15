عالم فيروسات إيطالي: دراسة تؤكد أن أوميكرون 4 و5 الأكثر عدوى وربما الأسوأ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ تحدث عالم فيروسيات إيطالي، عن “أخبار سيئة”، إذ “تؤكد دراسة جديدة حول متحوّري أوميكرون 4 و5 امتلاكهما قدرة أكبر على العدوى، وإمكانية إصابة الأشخاص الملقحين أو المتعافين، حتى من أوميكرون 1 و2”.

وكتب أستاذ جامعة الصحة والحياة ـ سان رافاييلي في ميلانو، روبرتو بوريوني، في تغريدة على مدونة (تويتر)، أنه “للأسف، من المتوقع أيضاً أن يواجه المصابون أعراضاً أشد خطورة”، موصياً بـ”تعطي اللقاح وتوخي الحذر في الأماكن المغلقة”.

وبإعادة نشره دراسة يابانية، نُشرت على مجلة (Cell) حول خصائص المتحورات الفرعية لأوميكرون، بما في ذلك (Ba.4 و Ba.5)، قال بوريوني موضحاً إنه “كما هي الحال دائماً، هذه ليست آرائي الشخصية أو توقعاتي حول المستقبل”، بل “إنها البيانات الواردة في عمل علمي الذي ظهر للتو”.