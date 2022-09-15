بلينكن لدراغي: الحفاظ على التضامن ضد الانقسامات إزاء أوكرانيا مهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ روما ـ نقلت مصادر دبلوماسية أمريكية، عن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، قوله لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن من المهم الحفاظ على التضامن ضد الانقسامات إزاء القضية الأوكرانية.

وكتب المتحدث باسم بلينكن، نيد برايس، في مذكرة الخميس، أن “الوزير بلينكن تحدث اليوم هاتفيا مع دراغي، وشكره على قيادته المثالية للبلاد في واحد من أصعب الأوقات في التاريخ الحديث، وكذلك على دعم إيطاليا القوي لأوكرانيا”.

وذكر برايس، أن “وزير الخارجية، شدد على أهمية الحفاظ على التضامن والمرونة في مواجهة جهود روسيا لاستخدام الطاقة والوسائل الأخرى للتفريق بين الدول التي تدعم أوكرانيا”. وخلص الى القول، إن “الوزير أكد الالتزام بالعمل مع الحكومة الإيطالية المقبلة في إطار طيف واسع من مصالحنا المشتركة”.