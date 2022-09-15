اليوم الأخير للبابا في كازاخستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس، بعد أن التقى أعضاء الجالية الكاثوليكية في كازاخستان، سيعود إلى مقر السفارة في نور سلطان للراحة.

وأضافت مذكرة فاتيكانية، الخميس، أنه “لدى خروجه من الكاتدرائية، استقبل بيرغوليو على كرسي متحرك من قبل الأساقفة والكهنة والراهبات”، وأنه بعد ذلك (عند حوالي الساعة 11:00) ستنعقد الجلسة الختامية لمؤتمر زعماء ديانات العالم مع قراءة البيان الختامي”، مبينةً أن “بيرغوليو هو الوحيد من بين القادة الدينيين، الذي سيلقي كلمة للمناسبة”.

وخلصت المذكرة الفاتيكانية الى القول، إن “فرنسيس سينطلق من ثم عائداً إلى روما”، حيث “من المتوقع وصوله إلى مطارها الدولي، (ليوناردو دا فنتشي) الكائن بضاحية فيوميتشينو، عند حوالي الساعة 20.30”.