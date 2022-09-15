المخابرات البريطانية: قوات كييف تعزز سيطرتها في خاركيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن ـ أعلن جهاز المخابرات البريطاني، أن “القوات الأوكرانية تواصل تعزيز سيطرتها على المناطق المحررة حديثًا في منطقة خاركيف، بينما انسحبت القوات الروسية إلى حد كبير من المنطقة الواقعة غرب نهر أوسكيل”.

وكتبت المخابرات البريطانية في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، موضحة أن الأسبوع الماضي، شهد “انسحاب بعض وحدات موسكو العسكرية، التي هربت في حالة ذعر واضح”.

وأضافت نشرة التحديث التي تصدرها وزارة دفاع لندن، أنه “أثناء الانسحاب، تخلى الروس عن معدات عالية القيمة، مما يبرز حقيقة أن الانسحاب حدث بطريقة غير منظمة”.