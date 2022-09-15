البابا للمجتمع المسيحي في كازاخستان: كونوا مدرسة للإخلاص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ نبهّ البابا فرنسيس إلى أن المجتمعات المسيحية، يجب أن تكون “مدارس إخلاص، تؤكد قول: لا للفساد والباطل”.

ولدى لقائه الجالية الكاثوليكية في كازاخستان، الخميس، قال فرنسيس: “يجب أن تكون الجماعات المسيحية، وبشكل خاص الإكليريكية، مدارس إخلاص، لا بيئات جامدة وشكلية، بل قواعد تنشئة على الحقيقة، الانفتاح والمشاركة”.

وتابع البابا، “لنتذكر في مجتمعاتنا، أننا جميعًا تلاميذ للرب: كل ​​التلاميذ ​​أساسيون وكلهم ​​متساوون في الكرامة. لا الأساقفة، الكهنة والمكرسون فقط”، بل “كل معمَّد قد انغمس في حياة المسيح وفيه”، وكما “يذكرنا القديس بولس: نحن مدعوون لتلقي الميراث واستقبال وعد الانجيل”.

وأشار بيرغوليو إلى أنه “يجب إذن فسح المجال للعلمانيين، وهو أمر يعود عليكم بالفائدة، ولكيلا تتصلب الجماعات وتتحول إلى كهنوتية”. واختتم بالقول إن “الكنيسة السينودسية تسير في طريقها نحو مستقبل الروح، إنها كنيسة تشاركية تحمل مسؤولة مشتركة، وهي كنيسة قادرة على الخروج لملاقاة العالم لأنها مدربة على الشِّركة”.