وزير ايطالي: خفض الاتحاد الأوروبي لاستهلاك الكهرباء ممكن لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، أن قرار خفض الاتحاد الأوروبي استهلاك الطاقة الكهربائية في ساعات الذروة، ممكن بالنسبة لإيطاليا.

وقال وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني في تصريحات متلفزة، إن “ما يجب علينا فعله وفقًا للإرشادات الأوروبية هو تقليل الاستهلاك بنسبة 5٪ خلال ساعات الذروة، في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس”، وهذا “يعني في المتوسط ​​خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10٪ تقريباً”.

وأضاف الوزير أنه “أمر ممكن، يتطلب إدارة ذكية للأجهزة المنزلية، وهو أمر يتم تسهيله من خلال حقيقة أن جميع المنازل لدينا تقريباً، مزودة بعداد رقمي”، أما “في البلدان الأوروبية الأخرى فالأمر أكثر تعقيدًا”.

وأردف: “أود أن أشير إلى أن مواطنينا يفعلون ذلك إلى حد كبير أصلا”، مبيناً أن “وجود معيار واحد لكل أوروبا يُعدّ مؤشرًا ممتازًا لأنه يضعنا جميعًا على قدم المساواة: سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعض البلدان، لكن ليس بالنسبة لنا”.

وذكر تشينغولاني، أن “إيطاليا أكثر تقدمًا من البلدان الأخرى في رقمنة أنظمة القياس عن بعد في المنزل، وهذا يجعلنا في وضع متميز مقارنة بمعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”. واختتم مكرراً القول: “أعتقد أن معظم العائلات تمتلك عدادات رقمية”.