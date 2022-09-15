غويريني: التقرير الأمريكي ليس سوى جزء من محاولات موسكو للتأثير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إن التقرير الأمريكي ليس سوى فيض من غيض لمحاولات موسكو للتأثير.

وفي مقابلة مع صحيفة (دوماني) اليومية، أضاف الوزير غويريني، أن “السؤال حساس جدا، يستحق كلاماً منطقياً لتوضيحه، وأعتقد أن على الجهات المسؤولة التعامل معه بدءا من اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)”.

وشدد الوزير على أنه “لا يمكن الاستهانة بهذه القضية، والتقارير الأمريكية التي صدرت يوم الثلاثاء ليست سوى جزء من تاريخ المحاولات الروسية للتأثير على الديمقراطيات الغربية”، والتي “من بين أمور أخرى، سلط الضوء عليها البرلمان الأوروبي بالفعل، وفي إيطاليا، من قبل (كوباسير) نفسها في إحاطتها للبرلمان بشقيه”.

وذكر القيادي في الحزب الديمقراطي، أنه “بعيدًا عن القضايا التي ظهرت في هذه الساعات والتي يتعين استكشافها، لا يمكن إنكار أن بين بعض القوى أو الشخصيات السياسية الإيطالية وروسيا بوتين كان هناك، ولا يزال جزئيًا، تعاطف وعلاقات حتى مع اتفاقيات تعاون رسمية كتلك المبرمة بين حزب الرابطة والاتحاد الروسي عام 2017 على سبيل المثال”.