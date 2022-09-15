البابا: لنمنح الشباب فرص تعليم لا أسلحة دمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ نور سلطان ـ قال البابا فرنسيس: “لنمنح الشباب فرص تعليم ولا أسلحة دمار! ولنصغِ إليهم، بدون أن نخاف من أن نسمح لهم بأن يسائلونا. لكن، وبشكل خاص، لنبنِ عالمًا ونحن نفكّر فيهم!”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد قال البابا في كلمته بمراسيم اختتام المؤتمر السابع لقادة الديانات العالمية والتقليدية، “أيها الإخوة الأعزاء، لقد سرنا معًا. أشكركم لمجيئكم من أجزاء مختلفة من العالم، حاملين غنى معتقداتكم وثقافاتكم. أشكركم لأنكم عشتم بشكل مكثف أيام المشاطرة، العمل والالتزام هذه، تحت راية الحوار، والتي تُصبح أثمَن في فترة صعبة كهذه، يُثقِّلها، بالإضافة إلى الوباء، جنون حرب لا معنى لها”.

وذكر البابا أن “هناك كثيراً من الكراهية، الانقسامات، الافتقار إلى الحوار وفهم الآخر: وهذا الأمر، في العالم المعولم، يُعدّ أكثر خطورة وخزيًا. لا يمكننا أن نسير قدمًا مرتبطين ومنفصلين، مُتَّصلين وممزقين بسبب أوجه كثيرة من عدم المساواة. لذلك أشكركم على جهودكم الهادفة إلى السلام والوحدة. أشكر السلطات المحلية التي استضافتنا وأعدت ونظمت هذا المؤتمر بعناية فائقة، أشكر شعب كازاخستان الودود والشجاع القادر على معانقة الثقافات الأخرى محافظًا على تاريخه النبيل وتقاليده الثمينة. شكرا جزيلاً لكم!”.

وتابع فرنسيس القول، إنَّ “زيارتي التي شارفت الآن على نهايتها، تحمل شعار رسل سلام ووحدة. إنه بصيغة الجمع، لأنَّ المسيرة مُشتركة. وهذا المؤتمر السابع، الذي منحنا العليُّ نعمة أن نعيشه قد طبع مرحلة مهمّة. منذ ولادته في عام ٢٠٠٣، كان نموذج هذا الحدث يوم الصلاة من أجل السلام في العالم الذي دعا إليه يوحنا بولس الثاني في أسيزي في عام ٢٠٠٢، من أجل إعادة التأكيد على المساهمة الإيجابية للتقاليد الدينية في الحوار والوئام بين الشعوب”.

وذكّر بأنه “بعد ما حدث في ١١ أيلول سبتمبر ٢٠٠١، كان من الضروري أن نرُدَّ وأن نقوم بذلك معًا ضد المناخ التحريضي الذي أراد العنف الإرهابي التحريض عليه والذي هدد بجعل الدين عامل نزاع. لكن الإرهاب الديني الزائف، التطرف، الراديكالية، والقومية المغطاة بالقداسة ما يزالون يثيرون المخاوف والقلق بشأن الدين”.

واسترسل: “لذلك، شاءت العناية الإلهية أن نلتقي مجدّدًا في هذه الأيام، ونعيد التأكيد على الجوهر الحقيقي والذي لا غنى عنه. في هذا الصدد، يؤكد إعلان مؤتمرنا أن التطرف والراديكاليّة والإرهاب وأي دافع آخر للكراهية والعداء والعنف والحرب، مهما كانت دوافعه أو أهدافه، لا علاقة له بالروح الدينية الأصيلة ويجب أن يتمَّ رفضه بعبارات حاسمة: وأن يدان بدون تردد. كذلك، واستناداً إلى حقيقة أن الله قد خلق جميع الأشخاص متساوين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو الاجتماعية، فقد اتفقنا في التأكيد على أن الاحترام المتبادل والتفاهم يجب أن يعتبرا ضروريّين ولا غنى عنهما في التعليم الديني.