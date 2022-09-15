سالفيني يتعهد بطرد المهاجرين غير النظاميين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني اليوم الخميس بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، إذا فاز تحالف يمين الوسط، الذي ينتمي إليه حزبه، بانتخابات 25 أيلول/سبتمبر البرلمانية.

وقال سالفيني، في جولة انتخابية الخميس في مدينة كامبوباسّو (جنوب-وسط) “القانون الأول الأكثر خطأ والذي ينبغي إلغائه، هو القانون المتعلق بالأمن: بالنسبة لي ولحزب الرابطة يسمح بالدخول إلى إيطاليا فقط لأولئك الذين لديهم إذن للقيام بذلك”، بينما “يتعين على الآخرين جميعًا العودة من حيث أتوا، لأننا لا نستطيع الحفاظ على جيش من العاطلين عن العمل وتجار المخدرات والنشالين”، على حد تعبيره