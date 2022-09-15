منظمة إنسانية: وفاة امرأة مهاجرة في محاولة عبور المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت منظمة إنسانية عن ضحية أخرى لـ”رحلات الأمل” في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وقال الفرع الإيطالي لمنظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، الذي أنقذ كادره قاربًا صغيرًا على متنه 19 مهاجراً، بينهم 4 أطفال صغار واثنين حديثَي الولادة، قادمين من سورية والسودان في المياه الدولية، إن “الأشخاص الذين تم إنقاذهم، أخبرونا أن امرأة سقطت في الماء دون أن يتمكنوا من انتشالها”.

وذكرت (أوپن آرمز)، أن المرأة “يبدو أنها كانت تسافر مع ابن عمها على متن القارب منذ عدة أيام، والذي كان يبحر على غير هدى وبدون تلقي أي إنقاذ”، وبذلك “يستمر البحر الأبيض المتوسط بالقتل. كفانا فلقد ضقنا ذرعاً”. وأوضحت أنه “منذ بداية العام، فقد 1280 شخصاً حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط”.

في سياق آخر، أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ مستقلة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة”، إذ “تم تعقب اثنين وعشرين مهاجرا من قبل عناصر الشرطة المالية في منطقة كالا بيزانا، كانوا قد وصلوا على متن قارب صغير صادرته الشرطة”.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “بعد إجراء فرز صحي أولي على المهاجرين، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي توشك أن تنهار الآن”. واختتمت بالقول إن “المبنى الذي يتسع لـ350 شخصاً في الواقع، يوجد فيه حاليًا ما يقرب الـ1300 ضيف”.