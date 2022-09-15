فون دير لاين تهنئ زيلينسكي على “النجاح العسكري”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في زيارتها الثالثة لكييف منذ اندلاع الحرب، بـ”التهنئة” للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على “النجاحات الأخيرة” في الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع الرئيس الأوكراني: “أود أيضًا أن أهنئكم على إنجازاتكم العسكرية”. وأردفت “أعلم أن هناك حاجة إلى تعزيزها”، ولكن “على كل حال من المثير للإعجاب أن نرى شجاعة القوات المسلحة الأوكرانية”.

ونوهت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن “نجاح” القوات الأوكرانية في صد القوات الروسية “رفع الروح المعنوية، وأقول ليس فقط لدى الشعب الأوكراني، ولكن أيضًا لجميع أصدقائكم”.