الوضع الوبائي اليومي لكوفيد بإيطاليا: 60 وفاة و17978 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (13 أيلول/سبتمبر) تسجيل 60 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و17 ألفا و978 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 176 ألفا و464 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الأربعاء كانت 69 وفاة والإصابات 18 ألفا و854 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بثمانية مرضى ليشغلها اليوم 143 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (87 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 3 آلاف و632.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و493 ألفا و749، بعد تسجيل 24 ألفا و603 حالة شفاء بين أمس واليوم.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و114 ألفا و423.