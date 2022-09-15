سياسي إيطالي: تقرير الاستخبارات الامريكية يسمم الحملة الانتخابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا سياسي إيطالي، في تحالف يمين الوسط، الولايات المتحدة الامريكية للكشف عن محتويات تقرير للاستخبارات اتهم روسيا بتمويل أحزاب ومرشحين سرا في أكثر من 20 دولة، وذلك من أجل تجنب “تسميم” المناخ السياسي قبل 10 أيام من الانتخابات البرلمانية الإيطالية.

وكتب جوفانّي توتي، زعيم حزب (نحن المعتدلون) الخميس في منشور على (فيسبوك) “إذا كانت الولايات المتحدة، كحليف مخلص، على علم بالحقائق التي يمكن أن تعرض أمننا القومي للخطر، مثل تلقي أحزاب لأموال قادمة من روسيا، فعليها تحذير السلطات الإيطالية المختصة مع توضيح الحقائق بالتفاصيل: الأسماء والتواريخ”.

ورأى توتي، القيادي السابق في حزب سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) “إن مناخ الريبة والاتهامات هذا لا يسمم الحملة الانتخابية فحسب، بل إن الأمر الأكثر خطورة يثير جدلا في تماسك وتصميم التحالف الغربي في هذه اللحظة الدقيقة”.