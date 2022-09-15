مؤتمر قادة الديانات العالمية والتقليدية: التطرف والإرهاب والعنف والحروب لا علاقة لها بالدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد الإعلان الختامي للمؤتمر السابع لقادة الديانات العالمية والتقليدية الذي عُقد في عاصمة كازخستان نور سلطان، على أن “التطرف والراديكالية والإرهاب وسائر أشكال العنف والحروب، مهما كانت أهدافها، لا علاقة لها بالدين الحقيقي ويجب نبذها بأقوى الأحكام الممكنة”، وعلى أن “إطلاق العنان لأي نزاع عسكري وبؤرة توتر ومواجهة له سلسلة من ردود الفعل ويؤدي إلى تدمير نظام العلاقات الدولية“.

وأضاف المشاركون في المؤتمر “نحث بقوة الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية المخولة على تقديم مساعدة شاملة لجميع الجماعات الدينية والطوائف العرقية التي تعرضت لانتهاك الحقوق والعنف من قبل المتطرفين والإرهابيين نتيجة الحروب والصراعات العسكرية“.

وقالوا في إعلانهم الختامي، الذي تم تبنيه من قبل أغلبية الوفود المشاركة في المؤتمر “نعترف بأهمية المبادئ التوجيهية الروحية والأخلاقية من أجل التنمية المستدامة والمستقرة للعلاقات الاجتماعية، والتغلب على التعصب وكراهية الأجانب والتمييز والصراعات القائمة على الاختلافات الاجتماعية والعرقية والثقافية والدينية، ونولي اهتمامًا خاصًا لأهمية الحفاظ على ثراء التنوع الديني والثقافي للحضارة البشريّة”.