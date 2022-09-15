مؤتمر قادة الديانات العالمية والتقليدية: التطرف والإرهاب والعنف والحروب لا علاقة لها بالدين

روما- شدد الإعلان الختامي للمؤتمر السابع لقادة الديانات العالمية والتقليدية الذي عُقد في عاصمة كازخستان نور سلطان، على أن “التطرف والراديكالية والإرهاب وسائر أشكال العنف والحروب، مهما كانت أهدافها، لا علاقة لها بالدين الحقيقي ويجب نبذها بأقوى الأحكام الممكنة”، وعلى أن “إطلاق العنان لأي نزاع عسكري وبؤرة توتر ومواجهة له سلسلة من ردود الفعل ويؤدي إلى تدمير نظام العلاقات الدولية“.
وأضاف المشاركون في المؤتمر “نحث بقوة الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية المخولة على تقديم مساعدة شاملة لجميع الجماعات الدينية والطوائف العرقية التي تعرضت لانتهاك الحقوق والعنف من قبل المتطرفين والإرهابيين نتيجة الحروب والصراعات العسكرية“.
وقالوا في إعلانهم الختامي، الذي تم تبنيه من قبل أغلبية الوفود المشاركة في المؤتمر “نعترف بأهمية المبادئ التوجيهية الروحية والأخلاقية من أجل التنمية المستدامة والمستقرة للعلاقات الاجتماعية، والتغلب على التعصب وكراهية الأجانب والتمييز والصراعات القائمة على الاختلافات الاجتماعية والعرقية والثقافية والدينية، ونولي اهتمامًا خاصًا لأهمية الحفاظ على ثراء التنوع الديني والثقافي للحضارة البشريّة”.
|وأردفوا “نحن المشاركون في امؤتمر السابع للقادة الروحيين للأديان العالمية والتقليدية والسياسيون ورؤساء المنظمات الدولية، إذ تقودنا الرغبة المشتركة في التوحيد العالمي باسم عالم مستدام وعادل وآمن ومزدهر، نؤكد على أهمية القيم الإنسانية المشتركة في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية، التي تضمن السلام والأمن والاستقرار على الصعيد العالمي”.
كما أشاروا إلى أن “التفاوت في الحصول على فوائد العالم الحديث يؤدي إلى عدم مساواة وأزمات وصراعات وتوترات اجتماعية وخلافات”، معربين عن “القلق الشديد إزاء تدهور الوضع في أنحاء مختلفة من كوكبنا، فضلاً عن زيادة عدد المهاجرين واللاجئين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية”.
وأعرب المؤتمرون عن “الرغبة القوية في المساهمة في خلق ظروف للمصالحة والحوار بين الأطراف المتنازعة”، وقالوا “ندرك الضرورة الملحة لبذل جهود مشتركة للزعماء الروحيين والسياسيين من أجل تهدئة الخلافات في العالم الحديث”، كما “نرحب بجميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، فضلاً عن جهود القادة الدينيين من أجل تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وبين الحضارات”.