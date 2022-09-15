المفوضية تتوقع تحقيقات من دول الاتحاد حول مزاعم تمويل روسي سري لكيانات سياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال المتحدث باسم المفوضية، بيتر ستانو إن “الاتحاد الأوروبي ينتظر باهتمام المزيد من التحقيقات من الدول المعنية”، في إشارة إلى تقرير المخابرات الامريكية الذي اتهم الكرملين بإنفاق 300 مليون دولار سرا خلال السنوات الثماني الأخيرة لتمويل أحزاب ومرشحين في أكثر من 20 بلدا من أجل كسب النفوذ.

وقال المتحدث للصحفيين “لقد أخذنا علمًا بنتائج التحقيقات التي نشرتها الولايات المتحدة، والتي تؤكد مرة أخرى محاولات روسيا المستمرة للتأثير على سياسيين ومسؤولين آخرين في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم من خلال وسائل مختلفة”، معتبرا أن مهمة الدول ضحايا هذه التدخلات هي “إجراء تحقيقات مستقبلية” بشأنها.

ولفت ستانو إلى أنه على المستوى الأوروبي سيتم في الأيام المقبلة إطلاق حزمة تشريعية تحتوي على لوائح تهدف إلى حماية الديمقراطيات من كيانات مالية لدول ثالثة، مؤكداً أنه “يجب أن نحمي قيمنا، مثلما نحمي اقتصادنا وبنيتنا التحتية من التأثيرات الأجنبية”.