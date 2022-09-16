البابا فرنسيس: يصعب التحاور مع من يبدأ الحرب لكن علينا القيام بذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن من الصعب أن نتحاور مع من بدأ الحرب، ولكن علينا أن نقوم بذلك على كل حال. نحن بحاجة لأن نتحاور على الدوام.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد أجاب البابا على متن الطائرة التي حملته إلى روما، على أسئلة الصحفيين الذين رافقوه إلى كازاخستان، وعاد للحديث عن الحرب في أوكرانيا، الحق بالدفاع عن النفس، والاتجار بالأسلحة. كما تحدث أيضًا عن دور السياسة والغرب في أزمة القيم التي تهدد بخلق الشعبوية.

وفي سؤال عن آسيا الوسطى رد البابا، أنها “كانت مفاجأة بالنسبة لي أيضاً، لأنني باستثناء موسيقى بورودين، لم أكن أعرف عنها شيئًا. لقد كانت مفاجأة بالنسبة لي أيضاً أن ألتقي ممثلي هذه الدول. وكانت كازاخستان أيضًا مفاجأة حقًا لأنني لم أتوقعها على هذا النحو. كنت أعرف أنها دولة، تطورت جيدًا، وبذكاء. لكن أن أجد مثل هذا التطور بعد ثلاثين عامًا من الاستقلال لم أكن أتوقع ذلك”.

وتابع: “ثم إنها بلد كبير، بتسعة عشر مليون نسمة، إنه أمر لا يُصدق. بلد منضبط جدًا وجميل. يمتلك العديد من الأشياء الجميلة: الهندسة المعمارية للمدينة متوازنة ومرتبة بشكل جيد. والمدينة حديثة، مدينة يمكنني أن أقول إنها من المستقبل”، وما “أدهشني كثيرًا، الرغبة بالمضي قدمًا ليس فقط في الصناعة، التنمية الاقتصادية والمادية، بل في التنمية الثقافية أيضًا. كانت مفاجأة لم أكن أتوقعها”.

وعن المؤتمر، قال فرنسيس، إنه “شيء مهم جدًا. إنها الدورة السابعة، مما يعني أنها دولة لديها بُعد نظر، تسمح لمن يتم تهميشهم عادة بأن يحاوروا. لأن هناك مفهومًا تقدميًا للعالم وبحسبه أول ما يتم إقصاؤه هي القيم الدينية. إنها دولة تخرج على العالم بمثل هذا الاقتراح، وقد تم عقد هذا المؤتمر سبع مرات، وبالتالي إنه أمر رائع! ثم إذا كان لدي الوقت، فسأعود إلى هذا اللقاء بين الأديان”.

ورداً على السؤال: “تعتقدون أنّ علينا أن نعطي السلاح لأوكرانيا في هذه المرحلة؟”، قال البابا إن “هذا قرار سياسي، ويمكنه أن يكون أخلاقياً، أو مقبولاً أخلاقياً، إذا تم اتخاذه وفقاً لشروط الأخلاق، وهي كثيرة ومن ثمَّ يمكننا أن نتحدّث عنها. لكن يمكنه أن يكون غير أخلاقي إذا تم القيام بذلك بقصد التسبب بمزيد من الحرب أو بيع الأسلحة أو التخلص من تلك الأسلحة التي لم يعد أحد بحاجة إليها”.

وأوضح بيرغوليو أن “الدافع هو الذي يحدد أخلاقيات هذا الفعل. الدفاع عن النفس ليس مشروعًا فحسب، بل هو تعبير عن حب الوطن أيضًا. من لا يدافع عن نفسه أو عن أي شيء ما، فهو لا يحبه، أما الذي يدافع، فهو يحب. وهنا نتطرق إلى شيء آخر قلته في إحدى خطاباتي، وهو أن علينا أن نفكّر بمفهوم الحرب العادلة”.

واسترسل البابا: “أن الجميع يتحدثون عن السلام اليوم: منذ سنوات عديدة، منذ سبعين عامًا تتحدث الأمم المتحدة عن السلام، وقد ألقت خطباً عديدة حول السلام. لكن كم عدد الحروب الجارية الآن؟ تلك التي ذكرتها، أوكرانيا – روسيا، الآن أذربيجان وأرمينيا التي توقفت قليلاً لأن روسيا خرجت كضامن، تضمن السلام هنا وتشنُّ الحرب هناك… ثم هناك سورية، عشر سنوات من الحرب، ماذا يحدث هناك ولماذا لا تتوقف؟ ما هي المصالح التي تحرك هذه الأشياء؟ من ثم هناك القرن الأفريقي، شمال الموزمبيق أو إريتريا وجزء من إثيوبيا، ثم ميانمار مع هذا الشعب المعذب الذي أحبه كثيرًا، الروهينجا الذين يدورون ويدورون مثل الغجر ولا يجدون السلام. إننا في حرب عالمية”.

وقال فرنسيس، إن “كل شيء قد تغير. إن لم تشن حربًا، فليس هناك ما هو مفيد! هناك صنع الأسلحة، وهي تجارة قاتلة. أخبرني شخص يفهم في الإحصائيات أنه إذا توقف صنع الأسلحة لمدة عام، فسوف تحلُّ أزمة الجوع كلها في العالم … لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا. لكن الجوع والتعليم غير ممكنين لأن على الناس صنع الأسلحة”.

وذكر البابا، أن “في جنوة (شمال ايطاليا) وصلت قبل بضع سنوات خلت، سفينة محملة بالأسلحة كان من المقرر نقلها إلى سفينة أكبر لتنقل من ثم إلى إفريقيا، قرب جنوب السودان. لكنَّ عمال الميناء لم يرغبوا بفعل ذلك، لقد كلفهم ذلك كثيرًا، لكنهم قالوا: نحن لا نتعاون في هذا”، قد “تكون مجرد حكاية، لكنها تجعل الضمير يشعر بالسلام”.

وأشار البابا، إلى أنه “لا يكفي مجرد طلب المغفرة عن الحرب، بل دفع ثمن أخطائها أيضًا: وهذا أمرٌ لصالح من يقوم بها. إنه مثال يجب التشبّه به. إنَّ الحرب في حدِّ ذاتها هي خطأ! ونحن في هذه المرحلة نتنفس هذا الهواء: إذا لم تكن هناك حرب يبدو أنه لا توجد حياة”.

وخلص بيرغوليو الى القول، “ربما كان بشكل فوضوي قليلاً، لكنني قلت كل ما أريد أن أقوله عن الحرب العادلة. نعم للحق بالدفاع عن النفس نعم، لكن يجب استخدامه عند الضرورة”.