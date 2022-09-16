وزير الدفاع الإيطالي: التأثير الروسي على السياسة ليس قضية اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أن محاولات روسيا للتأثير على سياسات دول أخرى “ليست أمرا جديدا”، وذلك في معرض تعليقه على تقرير للمخابرات الامريكية رُفِعت عنه السرية مؤخرا تحدث عن إنفاق الكرملين لحوالي 300 مليون دولار على أحزاب وسياسيين لكسب النفوذ.

وقال غويريني، القيادي في الحزب الديمقراطي، في تصريحات إذاعية الجمعة، “أعتقد أنه يجب معالجة هذه القضايا بحذر، فهناك هيئات وطنية معنية بموجب القانون للتحقيق وسوف تقوم بذلك. لجنة أمن الجمهورية عقدت هذا الصباح جلسة استماع مع وكيل رئاسة مجلس الوزراء المفوض” للشؤون الأمنية.

وأضاف “ينبغي أن يظل الاهتمام مرتفعًا” بشأن هذه المسألة، لكنها “ليست موضوع اليوم” قبل أقل من 10 أيام على إجراء الانتخابات التشريعية في إيطاليا.