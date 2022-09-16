دراغي: دعم الـ14 مليار يضاف إلى حوالي 50 ملياراً أخرى في الأشهر الأخيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن قيمة الدعم الحكومي تبلغ “14 مليار يورو، خصصت للعائلات والشركات، والتي تضاف إلى ما يقرب من 50 مليار يورو خصصت في الأشهر الأخيرة”.

وأضاف دراغي في مؤتمر صحافي الجمعة، أن “القيمة الإجمالية (للدعم) تبلغ أكثر من 60 مليار يورو، أي ما يعادل 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي”، وبذلك “نحن من بين الدول التي أنفقت أكثر في أوروبا”.

وذكر رئيس الحكومة، أنه “بالمناسبة، وصلنا اليوم إلى 14 مليارًا تضاف إلى 17 مليارًا بمرسوم الدعم مكرر، لنصل إلى مبلغ يقترب من 31 مليارًا”، والذي “يبدو أنه يسد فرقاً قدره 30 مليارًا، إلا إذا كنا نفكر في فرق كل شهر على حدة”.