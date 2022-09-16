دراغي: بلينكن أكد بُعد القوى السياسية الإيطالية عن التمويل الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد لي بُعد القوى السياسية الإيطالية عن التمويل الروسي.

وكان المتحدث باسم بلينكن، نيد برايس، قد قال في مذكرة أمس الخميس، إن “الوزير بلينكن تحدث هاتفيا مع دراغي، وشكره على قيادته المثالية للبلاد في واحد من أصعب الأوقات في التاريخ الحديث، وكذلك على دعم إيطاليا القوي لأوكرانيا”.

وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر مرسوم المساعدات الحكومية، أضاف دراغي: “أجريت مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية بلينكن، وكان الشيء الأكثر طبيعية هو سؤاله عما يعرفه، وأكد بشكل قاطع عدم وجود قوى سياسية على قائمة متلقي التمويل الروسي”.