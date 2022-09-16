دراغي: حكومتنا ولدت لتعمل لا لتبقى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن حكومته ولدت لتعمل لا لتبقى، وأن بمحاولة الاستماع لآراء الجميع، يبقى المرء دون فعل شيء.

وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر مرسوم المساعدات الحكومية، أضاف دراغي، أنه “لو انتظرت الانتخابات البلدية والإقليمية، وكل همسة من جانب أي قوة سياسية، لاستحال عمل أي شيء، وكان الآمر من شأنه أن يكون فشل هذه الحكومة، التي نشأت لتعمل لا تبقى”.

أما حول مراجعة محتملة للخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)، فقد ذكر رئيس الحكومة المستقيلة: “دعونا نحاول أن نفهم: ما يمكن مراجعته هو ما لم يتم بعاده عن الخطة. لقد حظرنا كل شيء تقريبًا”، لذا “هناك القليل مما يمكن مراجعته”.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه “إذا تم استبدال البرامج المقررة ببرامج أخرى، فإن مراجعة من هذا النوع لا تجد أية عقبات. أود أن أقترح التعامل مع المسألة لا كحقيقة أيديولوجية بل واقعية. وبعد قول هذا، لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يصبح هذا قضية حاسمة بالنسبة للبلاد، لكنني افتقد بعض التصورات”.

وخلص دراغي الى القول: “سأترك جانبا مسألة ما إذا كان يجب مراجعة الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) أم لا، فهو موضوع حملة انتخابية”.