رئيس وزراء إيطاليا: روسيا تمارس عملاً منهجياً للفساد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن الاتحاد الروسي يعمد إلى ممارسة عمل منهجي للفساد.

وفي مؤتمر صحافي عقده الجمعة، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر مرسوم المساعدات الحكومية، أضاف دراغي، أنه “من الواضح أن الحكومة الروسية – وهذا نتيجة عمليات إعادة بناء دولية واسعة النطاق للأحداث – قامت خلال العشرين عامًا الماضية بعمل منهجي للفساد في مجال الأعمال، الصحافة، السياسة وفي قطاعات عديدة أخرى في العديد من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة”.

وخلص رئيس الحكومة المستقيلة، الى القول إن “هذه أشياء معروفة (عن روسيا)، وليس هناك ما يدعو للدهشة”.