إيطاليا: 17364 إصابة و44 حالة وفاة جرّاء كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 17,364 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 44 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 167,508 شخصاً منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم إجراء 138,248 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 12.6٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات يتناقص”، إذ “بلغ إجمالياً 142 مريضًا”، وهم “أقل بحالة واحدة مقارنة بيوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم، فقد وصل إجمالياً إلى 3600″، وهم “أقل بفارق 32 حالة عن يوم أمس”.