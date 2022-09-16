دي مايو: يحق للمواطنين معرفة من يقيم علاقات غير مشروعة مع بوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن من حق مواطنينا معرفة من يقيم علاقات غير مشروعة مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة، الجمعة، أنه “إذا أخبرنا حلفاؤنا أن في دول مختلفة من العالم وفي أوروبا، أعطت روسيا 300 مليون للأحزاب، فأريد أن أعرف كمواطن إيطالي، بل لدي الحق بمعرفة من الذي يمتلك علاقات غير قانونية مع من هو السبب في رفع أسعار الفواتير بالنسبة للإيطاليين”.

وعند سؤاله عن تعليق على وثيقة ثانية بشأن التمويل الروسي، أجاب دي مايو: “قلت إننا في تحديث دائم حول الموضوع مع حلفائنا الأمريكيين، إنه أمر يستحق انتباهاً كبيراً”، واختتم بالقول: “إن كانت هناك أية مستجدات، فسنعلمكم بها”.