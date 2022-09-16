اتحاد إيطالي: ارتفاع أسعار الطاقة يدفع التضخم إلى مستوى قياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال اتحاد إيطالي، إنه تم تأكيد بلوغ التضخم مستويات قياسية، مبيناً أن معطيات المعهد الوطني للإحصاء (إستات) الخاصة بشهر آب/أغسطس، تتوافق مع تلك المتوقعة من قبلنا في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت جمعية الباعة الايطاليين (كونفيزيرتشينتي)، في بيان الجمعة، أن “الزيادة في الأسعار على أساس سنوي تظل عند نسبة 8.4٪، وهو مستوى يذكرنا المعهد الوطني للإحصاء بأننا لم نشهده في بلادنا منذ أكثر من 30 عامًا”.

وأشارت المذكرة إلى أن “هذه المسيرة مدفوعة بأسعار الطاقة، التي يكون لعرقها أيضًا تأثير قوي على تكاليف المواد الخام. ضغط قوي جدًا على ميزانيات الأسرة، محاصرًا بين نسبة الزيادات في الفواتير المؤلفة من ثلاثة مراتب، والحاجة إلى التعويض عن طريق تقليص بنود الإنفاق الأخرى”.

وخلصت الكنفدرالية الى القول “إنها مأساة حقيقية للشركات، التي لا يتعين عليها فقط تحمل زيادة مستمرة وسريعة للغاية في التكاليف”، بل “مواجهة التباطؤ الحتمي في الاستهلاك في الوقت نفسه أيضاً”.