جاليات اليهود الإيطاليين: قلق مما نسمعه في الحملة الانتخابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت الجاليات اليهودية في إيطاليا، عن الشعور بالقلق جرّاء التصريحات التي تُطلق في إطار الحملة الانتخابية الجارية.

وفي نداء أطلقته رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية (UCEI) نويمي دي سينيي بشأن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري، قالت إنه “نظرًا لوجود مجتمعاتنا منذ قرون في الواقع الإيطالي، نشعر بثقل وتوتر يوم الانتخابات الوشيكة، وأضيف إلى ذلك القلق البالغ أيضاً لما نقرأه ونسمعه في أسابيع الحملة الانتخابية المكثفة هذه”.

وأضافت دي سينيي في كلمتها باحتفال اليوم الأوروبي الـ23 للثقافة اليهودية المُقام بمدينة فيرارا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال): “إلى المرشحين الذين سيذهبون لحكم إيطاليا، البلد الذي لدينا فيه جذور ألفية، والذي نغني نشيده بفخر ونحترم رايته، نطالب بأقصى قدر من الاتساق”.

ونيابة عن الجاليات اليهودية، طالبت رئيسة اتحادها، “باهتمام أكثر حرصًا ودقة بالاحتياجات الهيكلية الراهنة، المتعلقة بالبعد الاقتصادي المالي لإعادة إطلاق البلاد، استدامة الطاقة، ورفاه المجتمع بعد سنوات من الأزمة”، فضلا عن “الدفاع عن القيم التأسيسية، لمعالجة قضية الكراهية ومعاداة السامية على وجه الخصوص بطريقة وحدوية”.