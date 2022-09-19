ليتا يزور برلين للقاء المستشار الألماني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الأمين العام للحزب الديمقراطي إنريكو ليتّا عن زيارة لبرلين للقاء المستشار أولاف شولتس وقادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.

وكتب ليتّا في تغريدة على منصة (تويتر) “اليوم في برلين للحديث مع أولاف شولتس عن الطاقة وأكرانيا والعلاقات بين إيطاليا وألمانيا”.

وتأتي الزيارة قبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية في إيطاليا يوم الاحد القادم.

وكانت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني قد وصفت ألمانيا بـ”العائق” أمام تحديد سقف أوروبي لسعر الغاز الطبيعي، واتهمت يسار الوسط بتجنب الحديث عن هذه القضية كون حزب شولتس ينتمي إلى مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين الأوروبية. وقالت في تصريحات سابقة “هنغاريا ليست الدولة الأكثر أهمية في الاتحاد الأوروبي، بل ألمانيا. لا أحد يقول كلمة واحدة هنا لأن المستشار الألماني اشتراكي. يدافع شولتس عن مصلحته الوطنية ويمنع، حتى الآن، وضع سقف أوروبي لسعر الغاز… هذا يسبب مشكلة واختلال للتوازن الاقتصادي لشركاتنا”.