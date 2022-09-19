وزير الدفاع الإيطالي: روسيا تشكل تهديدا في منطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني أن روسيا تشكل “تهديدا في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وقال في ندوة، نظمتها دورية (Limes) الجيوسياسية الإيطالية بمدينة تريّستي (شرق) إن “الحرب في أوكرانيا تؤثر على منطقة المتوسط من ناحية، ومن ناحية أخرى تساهم في تسريع الديناميات الجارية بالفعل” هناك، منوها بأن التواجد الروسي لم يأت نتيجة للأزمة الأوكرانية، بل كان قبل ذلك بالفعل.

وذكرّ وزير الدفاع بأنه بالنسبة لإيطاليا “يتم تعريف الربع المرجعي على أنه (منطقة) البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع حيث توجد مصالحنا الأمنية ووضعنا أدواتنا العسكرية”.