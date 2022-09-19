إيطاليا: تسجيل 31 وفاة جديدة بكوفيد و8259 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاثنين (19 أيلول/سبتمبر) تسجيل 31 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و8 آلاف و259 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في إيطاليا إلى 176 ألفا و609 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاحد كانت 32 وفاة والإصابات 12 ألفا و82 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بمقدار 6 مرضى ليبلغ اليوم 151 مريضا، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة بـ73 مريضا لتبلغ إجمالا 3 آلاف و493.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و565 ألفا و442، بعد تسجيل 9 آلاف و58 حالة شفاء بين أمس واليوم.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و169 ألفا و273.