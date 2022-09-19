زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي: نحن في قلب أوروبا ومع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا على مركزية بلاده في الاتحاد الأوروبي، حيث قال “نحن قلب أوروبا وسنبقى في قلب أوروبا في بروكسل ومع برلين وباريس ومدريد”، في إشارة إلى رفض حزبي (إخوة إيطاليا) والرابطة التصويت مؤخرا في البرلمان الأوروبي لصالح تقرير يدين تراجع الحقوق الأساسية والديمقراطية في هنغاريا وإلى علاقات الحزبين بقوى مشككة بالمشروع الأوروبي.

وقال ليتّا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في برلين مع زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، لارس كلينغبايل “هذا هو قلب أوروبا ونحن قلب أوروبا، لأننا نريد إيجاد حلول للمشاكل التي نواجهها جميعًا. نحن من أجل أوروبا الحلول والتعاون الداخلي، نحن من أجل أوروبا الأغلبية ضد أوروبا الفيتو وضد تحالف قوى اليمين في إيطاليا في ودول أخرى”.

وأشار ليتّا إلى أن اليمين الإيطالي “يسير في اتجاه حكومتي هنغاريا وبولندا، وهو مسار لا يلائمنا. مكاننا في بروكسل ومع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا”.