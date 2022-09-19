وزير المالية الإيطالي: نعم للجوء للدين العام لمواجهة حالات طوارئ ولكن بحذر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير المالية والاقتصاد الإيطالي، دانييلي فرانكو إن “الدين العام أداة مهمة للغاية للسياسة الاقتصادية تتيح القيام بأشياء لا يمكن القيام بها”، ولكن “يجب استخدامها بحذر”، في إشارة إلى دعوات لأحزاب خلال الحملة الانتخابية الحالية لزيادة العجز في الموازنة العامة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات.

وأضاف فرانكو خلال حدث اقتصادي اليوم الاثنين “بشكل عام، يتم الحديث دائمًا عن الدين العام بشكل سيء لآلاف الأسباب. ومع ذلك، فهو أداة مهمة ومورد يسمح بتمويل النفقات غير العادية والكوارث والاستثمارات ولتجنب حالات الركود”.

وقال الوزير، في إشارة إلى الدين العام المتنامي لبلده ثالث اقتصاد في الاتحاد الاوروبي، “ومع ذلك نعلم أيضًا أن المستويات المرتفعة للديون تجبر على الاضطرار لإدارة الفوائد، لأن المستوى المرتفع للديون تنجم عنه أسعار فائدة أعلى وقيود أكبر على السياسة الاقتصادية”.