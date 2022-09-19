كونتي: على إيطاليا التركيز على الدبلوماسية لإنهاء الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي مساعدات بلاده العسكرية لأوكرانيا بـ”الضئيلة” مقارنة بدول غربية أخرى، مشيرا إلى أنه يتعين على روما التركيز على الجهود الدبلوماسية.

وقال كونتي، في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين “نحن ندين إدانة صارمة ودون تردد العدوان الروسي على أوكرانيا. لقد كنّا أيضًا مؤيدين لشحنات الأسلحة الأولى. لكن إيطاليا، مقارنة بما تفعله الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تقدم مساهمة ضئيلة ونفتقر حتى للموارد”.

وأضاف كونتي “لا يمكننا المضي في سباق التسلح، فبوسع إيطاليا بدلاً من ذلك أن تقدم مساهمة قوية في الجهود الدبلوماسية. إيطاليا كانت دائمًا أكثر مهارة في البحث عن حلول سلمية، والتي ينبغي بطبيعة الحال أن تقود إلى معاهدة سلام موثوقة ومستدامة”.

ورأى كونتي أنه ينبغي التوضيح للرئيس الاوكراني فولوديمير “زيلينسكي أن انتصار اليوم قد يصبح هزيمة بعد غد. فما هو مؤكد من الحرب هو زيادة الضحايا والدمار وتقسيم العالم إلى فصيلين: الجبهة الغربية المعارضة لروسيا والصين والهند وكل الآخرين”، وقال “ليس هذا هو أفق المستقبل الذي نريد أن نتركه للأجيال القادمة”.