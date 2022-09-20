دراغي يشدد على أهمية توحد المواقف بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على أهمية احترام الدول الغربية لالتزاماتها، في إشارة إلى العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال دراغي، في خطاب مساء أمس في نيويورك بمناسبة حصوله على جائزة (رجل الدولة لعام 2022) المقدمة من المجلس الأطلسي والتي تسلمها من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، “عندما نرسم خطًا أحمر علينا الالتزام به. وعندما نتعهد بشيء يجب أن نحترمه. تستغل الأنظمة الاستبدادية ترددنا وينبغي علينا تجنب الغموض، حتى لا نأسف لاحقًا”.

ورأى رئيس الوزراء، الذي سيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الأربعاء، أن “التعاون العالمي وحده هو الذي يمكن أن يساعد في حل المشكلات العالمية”. وقال إن “الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد ببدء حقبة جديدة من استقطاب لم نشهده منذ نهاية الحرب الباردة”، ولهذا السبب، فإن “السؤال عن كيفية تعاملنا مع الأنظمة الاستبدادية سيحدد قدرتنا على تشكيل مستقبلنا المشترك لسنوات عديدة قادمة”.