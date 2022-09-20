دراغي يأمل عودة روسيا للالتزام بميثاق الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن الامل بأن يعود الاتحاد الروسي للالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي لعام 1945.

وقال دراغي، في خطاب مساء أمس في نيويورك بمناسبة حصوله على جائزة (رجل الدولة لعام 2022) العالمية المقدمة من المجلس الأطلسي، “يصادف هذا الأسبوع الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. آمل أن يكون هناك مستقبل عندما تقرر روسيا العودة إلى نفس القواعد الموقعة في عام 1945”. وأردف “على الرغم من كل ظلام الأوقات التي نعيش فيها، ما زلت متفائلًا بشأن المستقبل”.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي “ظل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، إلى جانب حلفائنا، صامدين وموحدين في دعم أوكرانيا، على الرغم من محاولات موسكو تقسيمنا. يتواصل سعينا الجماعي من أجل السلام، كما يتضح من الاتفاق على تحرير ملايين الأطنان من الحبوب من الموانئ على البحر الأسود”.

وشدد دراغي على أن “أوكرانيا وحدها هي التي يمكنها أن تقرر أي سلام يمكن قبوله”، ولكن “يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لدعم اتفاق عندما يكون ذلك ممكناً في النهاية”.