دراغي: لا يمكننا المخاطرة بكارثة نووية في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أنه “لا يمكننا المخاطرة بكارثة نووية في أوكرانيا”.

وقال دراغي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقرها في نيويورك، إن “اتفاقية تصدير القمح الأوكراني كانت لحظة مهمة في مجال التعاون بين الطرفين”، وعلى ذلك “أود أن أشكر أيضاً الأمم المتحدة، الأمين العام غوتيريش، وتركيا”.

وأعرب رئيس الحكومة المستقيلة عن “الأمل بأن يتم التوصل إلى لحظات أخرى من التعاون، بدءًا من محطة زابوريجيا للطاقة النووي”، إذ “يمثل وصول فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة، خطوة إلى الأمام”.

وخلص دراغي مشيراً الى أن “من الضروري الآن التوصل إلى شكل من أشكال نزع السلاح في المنطقة، فلا يمكننا المخاطرة بكارثة نووية”.