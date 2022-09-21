ميلوني: خطاب بوتين ينم عن صعوبات كبيرة وضعف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) المعارض، جورجا ميلوني، عن الاقتناع بأن “خطاب بوتين ينم عن صعوبة كبيرة وضعف”.

وقد أعلن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين في خطاب بثته محطات التلفزة، أنه تبدأ اليوم “تعبئة جزئية” لجنود احتياط، برره بهدف “الدفاع عن أراضينا، بلادنا”. ورأى أن “هدف الغرب، الذي لا يريد السلام في أوكرانيا، هو إضعاف روسيا وتدميرها” كما حدث مع الاتحاد السوفيتي سابقاً.

أما بالنسبة للهجوم على أوكرانيا، فإن “الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة لم تتغير”، وفقا لبوتين، ألا وهي العملية التي “كانت ضرورية لمحاربة النازيين وتحرير دونباس، التي تم تحريرها بالكامل تقريباً”، على حد قوله.

وبهذا الصدد، أضافت ميلوني أن الأمر يتعلق بـ”خطوة يائسة إلى حد ما، تسبق عمليتين، مهزلة الاستفتاء لضم الأراضي الأوكرانية المحتلة والتعبئة الجزئية التي سيحاول بها إرسال الأقليات واليائسين إلى الموت. كل شيء يبدو لي أنه ينم عن اليأس”.