مسؤول إيطالي: بوتين ينتهج التصعيد والهروب من المواجهة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مسؤول إيطالي، أن “النبرة والإجراءات المعلنة تمثل تصعيدًا، لكنها أيضًا صعوبة كبيرة لـ(رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين في مواكبة العدوان على أوكرانيا”.

وتعليقا على تصريحات بوتين، قال رئيس مقاطعة لاتسيو (وسط)، نيكولا تزينغاريتّي، في تصريحات إذاعية الأربعاء، إنه على غرار ما أكده رئيس الوزراء ماريو دراغي، فأن “العدوان واضح، وبالإضافة إلى كونه غير عادل بالنسبة للشعب الأوكراني، فهو عامل زعزعة للاستقرار العالمي أيضاً”.

وأضاف تزينغاريتّي وهو مرشح تيار يسار الوسط لعضوية مجلس النواب، أن من جانب بوتين، هناك “مجرد تصعيد وهروب من أي رغبة في المواجهة”.

وقد أعلن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين في خطاب بثته محطات التلفزة، أنه تبدأ اليوم “تعبئة جزئية” لجنود احتياط، برره بهدف “الدفاع عن أراضينا، بلادنا”. ورأى أن “هدف الغرب، الذي لا يريد السلام في أوكرانيا، هو إضعاف روسيا وتدميرها” كما حدث مع الاتحاد السوفيتي سابقاً.

أما بالنسبة للهجوم على أوكرانيا، فإن “الأهداف الرئيسية للعملية الخاصة لم تتغير”، وفقا لبوتين، ألا وهي العملية التي “كانت ضرورية لمحاربة النازيين وتحرير دونباس، التي تم تحريرها بالكامل تقريباً”، على حد قوله.