البابا يتحدث عن “وحشية” و “جثث اشخاص تعرضوا للتعذيب” في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ عاد البابا فرنيسي للتنديد بـ “فظائع” الحرب في أوكرانيا، قائلا: “أود أن أسلط الضوء على الوضع الرهيب في هذا البلد المعذب”.

وقال البابا في لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، إن عميد الدائرة الفاتيكانيّة التي تعنى بخدمة المحبة، “الكاردينال كونراد كراييفسكي، ذهب إلى أوكرانيا للمرة الرابعة، اتصل بي أمس، حيث كان يمد يد المساعدة في منطقة أوديسا”.

ومتحدثا للمؤمنين والحجاج عن مسؤول الصدقة الفاتيكانية الذي نجا السبت الماضي من إطلاق نار في زابوريجيا اثناء تقديمه للمساعدات هناك، تابع فرنسيس: “لقد أخبرني عن آلام الناس، وعن الفظائع والجثث التي يجدونها لأشخاص تعرضوا للتعذيب، فلننضم إلى هؤلاء الذين استشهدوا”.

كما تحدث بيرغوليو في بداية تعليمه المسيحي عن الحرب في أوكرانيا أيضاً، وفي إشارة إلى الرحلة الأخيرة إلى كازاخستان وقرارها رفض الأسلحة النووية، لفت البابا، إلى أنه “كان شجاعًا في هذا، في وقت تقودنا فيه هذه الحرب المأساوية إلى التفكير بالأسلحة النووية، هذا الجنون! قال هذا البلد: لا للأسلحة النووية”.