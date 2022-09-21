إيطاليا: التزامنا بالسلام والتضامن لا هوادة فيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ أكدت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي، أن التزامها بالسلام والتضامن مستمر على الصعيد الدولي.

وقال دراغي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقرها في نيويورك: “نحن من المساهمين الرئيسيين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، (الخوذ الزرق) بين الدول الأوروبية”، مبيناً أن “جنودنا يشاركون في خمس بعثات بمنطقة المتوسط، أفريقيا وآسيا”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “في لبنان، نشارك ببعثة اليونيفيل بثاني أكبر قوة. نحن ننشط للغاية في مجال تعزيز الحوار مع جميع بلدان منطقة المتوسط ​​الموسعة”.

وخلص دراغي الى القول، إن “في ليبيا، نحن ملتزمون بضمان أن تحظى عملية المصالحة الوطنية الصعبة، بدعم قوي من جانب المجتمع الدولي”. وأن “الأمم المتحدة في هذه العملية، تمثل مرجعيتنا الرئيسية”.