سيناتور إيطالي: بوتين يتحدث والدبلوماسية الأوروبية صامتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ندد سيناتور إيطالي بحقيقة أن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين يتحدث بينما تبقى الدبلوماسية الأوروبية صامتة، متسائلا عما إذا كانت هناك رغبة صادقة بالسلام؟

وكتب عضو مجلس الشيوخ من حركة خمس نجوم، نيكولا مورّا على صفحته في (فيسبوك) الأربعاء، “لقد أدهشتني رسائل خطاب بوتين هذه التي لاحظتها الصحف الرئيسية: الغرب يريد تدمير روسيا، لذلك سوف يستخدم الروس كل الوسائل للدفاع عن أنفسهم، كذلك عن طريق القرارات الخطيرة والمؤلمة”.

وتابع، “في الوقت نفسه، فإن الدبلوماسية الأوروبية، أي الدول المعرضة لأكبر مخاطر الحرب، تبقى صامتة”. بل “على العكس من ذلك، فهي تشيد بالحماس الذي يُرحب به بالمحارب دراغي في الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أنه، “أذكر الجميع بأن الشعب الروسي حساس تجاه الإشارات القومية – الوطنية، وأنه خلال الحرب العالمية الثانية، تكبد الاتحاد السوفيتي وحده حوالي 25 مليون ضحية، أي 15٪ من سكانه”.

وتساءل مورّا، “أهناك قليل من الحكمة، المعقولية، والرغبة الصادقة بالسلام، لدى دبلوماسيينا، أم أننا نريد استمرار هذه المذبحة؟”. وخلص إلى القول: “ناهيك عن الأزمة الاقتصادية والمالية القادمة مثل تسونامي سيدمر كثيرين”.