كونتي يحذر من خطر اندلاع حرب نووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء الإيطالي السابق من خطر اندلاع حرب نووية، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في بلاده وعن الاستعداد للجوء لكل الوسائل المتاحة لحماية أراضي روسيا.

وقال كونتي، تعليقا على الوضع في روسيا خلال جولة انتخابية الأربعاء في مدينة نابولي، “اعتقد انه لا يوجد شخص يتمتع بالفطرة السليمة ولا جنرال عسكري على علم بما يجري على الساحة العسكرية يمكنه ان يستبعد الآن الخطر النووي”.

وأضاف: “من يستطيع أن يضمن أننا لا نسير نحو هذه المخاطرة؟ لا أريد الحديث عن اعتبارات مثيرة للقلق، ولكني أسأل: من يضمن لنا أن التصعيد لا يطال أيضا الصراع على المستوى النووي أو على مستوى أسلحة أخرى غير تقليدية؟ “.