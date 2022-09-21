إيطاليا: تراجع واردات قطاع البناء بنسبة 3٪ في تموز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر تموز/يوليو الماضي، انخفض ​​مؤشر واردات القطاع الإنشائي المعدل موسمياً بنسبة 3٪ مقارنةً بشهر حزيران/يونيو 2022.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، في بيان الأربعاء، إنه “في متوسط الربع الممتد من أيار/مايو إلى تموز/يوليو، انخفضت واردات القطاع المشار إليه بنسبة 3.2٪ مقارنة بالربع السابق”، أما “على أساس الاتجاه السنوي، فقد ارتفع المؤشر المصحح تبعاً لتأثيرات التقويم بنسبة 5.9٪”. إذ كانت أيام العمل التقويمية 21 مقابل 22 في تموز/يوليو 2021، “بينما سجل المؤشر الخام نموًا بنسبة 2.3٪”.

وذكر بيان (إستات) أن “في متوسط ​​الأشهر السبعة الأولى لعام 2022، ارتفع المؤشر المصحح تبعاً لتأثيرات التقويم بنسبة 15.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”، في حين “ارتفع المؤشر الخام بنسبة 14.7٪”.