وزير الدفاع الإيطالي: بوتين في ورطة لكن الحرب قد تشتد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني إن “خطاب (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين الأخير هذا الصباح والاستفتاءات المعلنة من جانب واحد في دونباس، التي لن يعترف بها المجتمع الدولي أبدا، تخبرنا أن بوتين في ورطة، ولكن الحرب في أوكرانيا من شأنها تزداد حدة”.

وأكد الوزير، القيادي في الحزب الديمقراطي، في تصريحات إذاعية الأربعاء أنه “من ناحية، يجب أن نبقي على كل الجهود الداعمة لأوكرانيا ومن ناحية أخرى تشجيع كل المجالات المتاحة لحوار إيجابي والتوصل إلى مفاوضات ووقف لإطلاق النار وتهيئة الظروف للسلام”.

وبشأن الانتخابات البرلمانية في إيطاليا يوم الاحد المقبل، قال غويريني إنه يرى “مخاطر عزلة إيطاليا على المستوى الأوروبي وتحول سياسة البلاد (الخارجية) إلى مواقف غير معهودة، في حالة فوز اليمين”.