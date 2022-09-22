أساقفة إيطاليا يوصون بالالتزام بخفض فواتير الطاقة وعدم الاستسلام للغضب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ماتيرا ـ أعرب الأساقفة الإيطاليون عن القلق بشأن ارتفاع أسعار الفواتير والأزمات المختلفة الجارية.

وفي رسالة من الجمعية الدائمة لمجلس الأساقفة الايطاليين في الدورة الخريفية الملتئمة بمدينة ماتيرا (مقاطعة بازيليكاتا ـ جنوب)، وردت دعوة إلى “الالتزام، دون الاستسلام للغضب”، قائلين إن “الأمر يعتمد علينا: فدعونا نلزم أنفسنا”.

وأشار الأساقفة إلى أن، “هذه الرسالة نشعر أننا نوجهها لأنفسنا، مجتمعاتنا وإلى جميع النساء والرجال في إيطاليا. إننا نمر بمرحلة حساسة ومعقدة بشكل خاص من تاريخنا: كلماتنا ليست مجرد تشجيع للمضي قدما على الرغم من كل شيء، بل دعوة للتجرؤ بأمل”.

وذكروا أن الأمر “لا يتعلق بتفاؤل بسيط وحسب، بل برجاء وواقعية مسيحية”، مبينين أن “الحرب، الوباء، الأزمة البيئية والاقتصادية، الزيادة العامة في التكاليف والفواتير الباهظة، كلها أمور تؤلمنا بشدة وتقلقنا”.

وشدد الأساقفة على أنه “لا يمكننا التعود على رؤية الحياة تُداس مطلقاً. نداءنا مدفوع أولاً وقبل كل شيء بإيماننا واليقين بأن إنجيل المسيح لا يزال بشرى سارة للجميع. نحن نهتم بمستقبل كل شخص، ونعمل جميعًا معًا حتى لا نستسلم للتشاؤم والغضب”.

وخلصت الرسالة الى التساؤل: “هل نريد أن نكون متفرجين أم أبطال المستقبل؟ إيطاليا بحاجة إلى التزام الجميع، مسؤوليتهم ومشاركتهم. إنها تبحث عن إجابات على مشاكل يومية عديدة”.