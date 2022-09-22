وزير الخارجية الصيني لنظيره الروسي: موقفنا من أوكرانيا موضوعي وعادل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لرئيس الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف، أن موقف بلاده من الحرب في أوكرانيا “موضوعي” و “عادل”.

وقال وانغ يي في لقاء جمعه ولافروف على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، إن “بكين تأمل ألا تتخلى روسيا أو أوكرانيا عن الحوار لوضع حد للصراع”.

وكان مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، قد أعرب عن الأمل بأن تنضم الصين والهند أيضًا إلى المجموعة بعد أن قدمت سبع دول، من ضمنها إيطاليا، نفسها كضامن مستقبلي لأمن أوكرانيا في إطار اتفاقية سلام محتملة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب.