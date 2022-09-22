إيطاليا: وصول 75 مهاجراً إلى لامبيدوزا ليلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن عملية رسوّ لقارب هجرة تمت على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة ليلاً.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “75 مهاجراً وصلوا إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي بعد ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة من توقف تدفقات الهجرة”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “تم اعتراض المهاجرين من قبل رجال قوات خفر السواحل على بعد حوالي 10 أميال بحرية عن الجزيرة، كانوا على متن قارب، تُرك في عرض البحر بعد انتشالهم، ومن بينهم هناك 25 امرأة و 4 قاصرين أيضاً”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “بعد إجراء فرز صحي أولي للمهاجرين على رصيف فافالورو، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”.