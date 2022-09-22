سفينة إنسانية تقل أكثر من 400 مهاجر إلى صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميسينا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول 402 من المهاجرين ​​إلى بلدة ميسينا الصقليّة، تم إنقاذهم على يد طاقم سفينة (أوپن آرمز1) التابعة للمنظمة غير الحكومية الإسبانية التي تحمل الاسم ذاته.

وكتبت المنظمة الإنسانية في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، أن “المهاجرين على متنها، تم انقاذهم في منطقة وسط البحر المتوسط”، والذين “سيتمكنون أخيرًا من تلقي الرعاية اللازمة والاعتراف بحقوقهم”.

وخلصت منظمة (أوپن آرمز) الى القول، “نتمنى حظًا سعيدًا للمهاجرين، وبعض التأمل بأولئك الذين فقدوا حياتهم للأسف في هذه الرحلة الرهيبة”.