وكالة الطاقة: مفاوضات جارية بين كييف وموسكو لأمن زاباروجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ فيينا ـ قالت وكالة الطاقة الذرية تجري “مفاوضات حقيقية” بين روسيا وأوكرانيا لإنشاء منطقة حماية حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا والكائنة في جنوب أوكرانيا.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييلي ماريانو غروسّي، الذي التقى على هامش الجمعية العامة في نيويورك، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، قال في لقاء مع الصحفيين: “نحن نشرع بالعمل”، مؤكدا أنه “على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة حتى الآن، هناك انطباع بأن الأطراف ترى أن من الضروري إنشاء منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا النووية”.

ثم أعرب غروسي عن “القلق الكبير للغاية بشأن تدهور الوضع في المحطة”، مشددًا على “أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة”. واختتم بالقول إن “علينا أن نقرر في أقرب وقت ممكن”.