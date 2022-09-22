بوريل: عقوبات جديدة تستهدف شخصيات روسية وقطاع التكنولوجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه على مستوى الاتحاد الأوروبي “سندرس ونتخذ إجراءات تقييدية جديدة، شخصية وقطاعية” ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأوضح بوريل في مؤتمر صحفي بنيويورك لدى انتهاء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية غير الرسمي والاستثنائي في الولايات المتحدة، الخميس: “أعلم أنكم ترغبون بمعرفة من هم الأشخاص وما هي القطاعات، لكن هذا ليس شيئًا يمكن أن يقال اليوم، بل اقتصرنا اتخاذ على القرار السياسي فقط”.

وتابع القول “سوف ندرس العقوبات الجديدة التي تؤثر على مجالات جديدة من الاقتصاد الروسي، وبشكل خاص، لنكون أكثر واقعية، تلك التكنولوجية”، وأضاف “ستكون هناك قائمة جديدة بالأشخاص الذين تمت معاقبتهم. لكننا اليوم لم نقرر أي الأشخاص وأي القطاعات، يجب فهم أسلوب عملنا”.

وخلص بوريل الى القول، إن “من الواضح أنه بعد ساعات قليلة من خطاب فلاديمير بوتين، هدفنا هو ارسال رسالة سياسية قوية”، من لدن مجلس الشؤون الخارجية.