إيطاليا: مرسوم دعم بـ120 مليونًا للشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ صدر في إيطاليا مرسوم دعم بـ120 مليونًا، لصالح الشركات المتضررة مادياً جرّاء الحرب في أوكرانيا.

وقد وقع وزير التنمية الاقتصادية جانكارلو جورجيتّي، الخميس، مرسوماً يوفر موارد تعادل 120 مليون يورو لعام 2022، والذي بموجبه، يتم تفعيل إجراء منصوص عليه في الصيغة الأولى لقانون المساعدات”.

وينطوي المرسوم على منح غير قابلة للسداد للشركات المتضررة اقتصاديًا جرّاء الحرب الأوكرانية، بسبب فقدان الإيرادات، تقلص الطلبات، تعليق العقود والمشاريع القائمة، بل وكذلك الآثار التي أحدثتها الأزمة على سلاسل التوريد من حيث زيادة تكاليف المواد الخام أيضاً”.

وبهذا الصدد، أوضح الوزير جورجيتّي أن “التدخل يتيح إمكانية دعم تلك الشركات التي كانت أول من عانى آثار الصراع في أوكرانيا، سواء أكان من حيث انخفاض حجم المبيعات أم زيادة تكلفة المواد الخام”.

وخلص وزير التنمية الى القول، إن “حماية عمل القطاعات الإنتاجية كانت الأولوية التي دفعتنا إلى تشكيل فريق عمل وصندوق في الوزارة، خُصصا لدعم الشركات المتضررة بسبب الأزمة الأوكرانية”.