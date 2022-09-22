وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال متحدث أوروبي إن الاتحاد الأوروبي يبحث نهجاً مشتركاً تجاه الروس الذين يتركون البلاد، تعليقا على أنباء عن محاولة بعض الروس الرحيل بعد أن أصدر الرئيس فلاديمير بوتين قرارًا بالتعبئة الجزئية لمواصلة الحرب في أوكرانيا.

وبهذا الصدد، أضاف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الخميس، أنه على مستوى الاتحاد “نحن نناقش مع الدول الأعضاء طرق مساعدة أوكرانيا، وكيفية الاستجابة لشجاعة الناس الذين يعارضون الحرب ضد كييف في روسيا”، وذلك “مع مراعاة مصالح وأمن دول الاتحاد”.

من جانبها، ذكّرت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية أنيتا هيبر، أنه “يجب مع ذلك، ضمان وصول الأشخاص الذين يطلبون اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي”، مع تحديد أنه يجب “فحص كل طلب على حدة”.

وخلصت المتحدثة الى القول، “إننا نعمل مع الدول الأعضاء من أجل اتباع نهج مشترك”، وذلك “مع أخذ المتطلبات اللازمة من حيث الأمن الداخلي، بعين الاعتبار”.